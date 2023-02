Il rione Borgaccio festeggia oggi la vittoria del Pigio edizione 2019, non avendolo potuto fare prima per il Covid. Appuntamento oggi alle 12,30 alla Ginestra, in via Trento, per un pranzo tutti insieme a base di piatti della tradizione toscana bagnati da ottimi vini. Tutto questo mentre è in pieno movimento la macchina organizzativa del Carnevale che si svolgerà in piazza Fratelli Rosselli. Tante, come sempre le iniziative in programma, tra cui, per la felicità dei bambini, il trenino per le vie del centro storico. Rioni cittadini, dunque, ancora una vola protagonisti della vita sociale della città.