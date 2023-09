Il rilancio di Siena Jazz. Caccia a nuovi fondi e progetto di Fondazione per rompere il sortilegio

Governance al lavoro per ristrutturare e rilanciare Siena Jazz. L’Accademia musicale deve infatti fare i conti con debiti e perdite pregresse in costante aumento negli ultimi dieci anni, ma anche con la concorrenza e la riduzione delle domande di iscrizione ai corsi del biennio e del triennio. Di qui le linee strategiche basate su sette punti-chiave, sulle quali il presidente Vito Di Cioccio, il vice Lorenzo Rosso, il direttore amministrativo Mauro Cianti e il direttore artistico Antonio Artese, con il sostegno dell’amministrazione comunale rappresentata dall’assessore alla Partecipate Enrico Tucci, stanno costuendo il nuovo piano industriale. E se lo stesso Tucci rimarca: "Siamo vicini a Siena Jazz e all’Associazione Jazzistica, in quanto patrimonio da preservare e rilanciare. Chi rema contro, lo fa contro la città", il presidente Di Cioccio rassicura sulle attività: "Non c’è nessuna ragione per dubitare della validità dei corsi e delle lauree, tutto è in regola". Poi la causa in atto per il nuovo statuto: "C’è già stata una sentenza che ha rigettato la richiesta di sospensione cautelare, a fine mese attendiamo il giudizio di merito. In ogni caso i corsi ripartiranno regolarmente, perché l’obiettivo è preservare e rilanciare l’Accademia, la cui mission è l’alta formazione".

Ripartiranno presto anche i corsi della Peter Pan Orchestra, che saranno oggetto di riorganizzazione così come tutte le attività di Siena Jazz: "Vanno rese sostenibili – è il ’mantra’ del Cda –. E’ quindi necessario riorganizzare e rivedere tutti i processi".

Di Cioccio garantisce che "non c’è alcun rischio di collasso dell’Accademia musicale", poi annuncia il fine ultimo della governance: "La trasformazione di Siena Jazz in Fondazione in modo da poter accedere a una serie di finziamenti".

In prima linea da questo punto di vista c’è il direttore amministrativo Cianti, che a fronte di "tante manipolazioni", sottolinea: "Non siamo degli improvvisati, siamo qui per fare bene. Nel 2013 le perdite erano 389mila euro e i debiti totali 806mila. Nel 2022 le perdite sono passate a 688mila euro, mentre i debiti totali hanno raggiunto quota un milione 249mila euro seguendo un trend in costante crescita. Vogliamo rompere questo ’incantesimo’: ci siamo riusciti nei conti di quest’anno, ma continua a pesare il pregresso". Di qui una strategia basata sul posizionamento nel mercato, il potenziamento del brand, la ricerca di nuovi finanziamenti, un nuovo piano di marketing e comunicazione, l’internazionalizzazione, la transizione digitale e la corporate governance (allineamento di decisioni e operatività quotidiana agli obiettivi a lungo termine). Il tutto, mentre il direttore artistico Artese si trova a Los Angeles per stringere rapporti con le Università della West Coast: "I seminari estivi sono andati bene, ma è mancata la presenza della città – rimarca dagli Usa –. Bisogna rinsaldare il contatto con Siena, organizzando eventi in città. Penso a un concerto in Piazza del Campo". E sulla mail inviatagli dagli studenti: "I corsi saranno tutti conservati, ma cambieranno alcuni docenti perché i contratti scadono dopo 9 mesi e alcuni hanno accettato offerte altrove". Infine il vicepresidente Lorenzo Rosso: "Illustreremo le linee strategiche in Regione, alla Fondazione Mps e al ministero dell’Università, soci di Siena Jazz e che devono essere informati sulle nostre attività così come Siena. Puntiamo a rilanciare la Fortezza – è l’annuncio – e a recuperare l’anfiteatro per ospitarvi i nostri concerti estivi".