Il restauro diventa caso internazionale

Il recupero dei decori pittorici delle sale di Palazzo Piccolomini, diventa un caso internazionale, grazie alla Scuola Edile di Siena e ai partner del Progetto Erasmus Plus ‘Peintres – Euro - Qualif: les peintres restaurent leur savoir-faire’. Gli allievi delle scuole di formazione di Parigi, del Belgio e della Scuola Edile di Siena, in questi giorni, guidati dal restauratore Simone Vettori, lavorano e si confrontano negli ambienti dell’antico Palazzo, autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo. Siena, con la sua Scuola Edile, si conferma una capitale del recupero artistico. Appuntamento mercoledì dalle 14 alle 17, quando la sala conferenze dell’Archivio di Stato di Siena accoglierà un seminario per la presentazione del cantiere internazionale.