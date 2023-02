Il regalo di San Valentino In coppia a donare sangue e piastrine

Grande successo per le donazioni di sangue di coppia al Centro Emotrasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. L’iniziativa di San Valentino, organizzata insieme alle organizzazioni di volontariato Anpas, Avis e Fratres e al Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade, ha riscosso tantissime adesioni da parte di coppie di ogni età, alcuni alla prima donazione altri donatori periodici da tempo. Coppie che hanno deciso di festeggiare il San Valentino donando sangue o piastrine e compiendo quindi un gesto tanto semplice quanto generoso verso il prossimo. Per l’occasione, oltre alla consueta colazione, è stata consegnata una confezione di cioccolatini offerta dalle associazioni di donatori. "Grazie a tutti i cittadini e alle associazioni che ogni giorno ci aiutano – ha commentato la dottoressa Elena Marchini, direttrice del Centro Emotrasfusionale -. Il territorio senese è sempre sensibile e generoso per il volontariato e per le donazioni di sangue".