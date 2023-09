Il recupero di San Galgano: "Un progetto federalista"

"Il progetto di valorizzazione dell’Abbazia di San Galgano è stato scelto come modello di federalismo culturale. E io lo presenterò oggi a Lucca, nell’ambito del Lubec, assieme al progetto sulla Casa Rossa nella Diaccia Botrona di Castiglione della Pescaia". Il sindaco di Chiusdino, Luciana Bartaletti, approfitta della vetrina del Sipa 2023, che proprio a San Galgano ha allestito una mostra spettacolare, ’Sopra di noi solo il cielo’, di foto scattate con i droni, per spiegare lo stato dell’arte del progetto di recupero di San Galgano.

"Grazie agli investimenti sulla valorizzazione dell’Abbazia - rivela il sindaco - abbiamo firmato un accordo con la Soprintendenza, il segretariato regionale, il Demanio, in base al quale il monumento è diventato di proprietà del Comune. E noi ora dobbiamo dare corpo ai progetti per il recupero, per la tutela e il restauro dell’Abbazia. Siamo già a buon punto, assieme al sindaco di Castiglione della Pescaia, saremo in vetrina a Lucca come buoni esempi di federalismo".

Non è un intervento che costerà poco, quello su San Galgano: "Il progetto complessivo vale circa 5 milioni di euro - aggiunge Luciana Bartaletti - e abbiamo utilizzato risorse comunali. Sia con i bilanci, sia con i fondi per la geotermia, oltre a qualche altro finanziamento. Il Pnrr? Dal Piano nazionale siamo riusciti a intercettare 2 milioni di euro per restaurare la casa natale di San Galgano. Altro tassello del progetto diffuso su quell’area".

Dei 5 milioni di euro stimati come spesa per San Galgano, il Comune di Chiusdino ne ha già spesi circa 3 milioni. "San Galgano sarà la porta aperta di un parco diffuso che collega l’Abbazia con l’Eremo di Montesiepi. Lì nascerà un nuovo museo archeologico, incentrato sui reperti e i risultati degli scavi al Castello di Miranduolo".

Le campagne di scavi a Miranduolo, sono partite dal 2001 e furono finanziate all’inizio dalla Fondazione Monte dei Paschi. Insistono nell’area del castello nella Val di Merse, risalente all’XI secolo, legato per tanto tempo ai conti della Gherardesca e importante per la sua stretta relazione con l’estrazione e il commercio dei metalli.