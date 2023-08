Il rebus Lotto equilibrato: ora i big rischiano

di Laura Valdesi

SIENA

I dodici cavalli che sono stati ammessi dai veterinari direttamente alla Tratta potrebbero già da sè costituire un super-lotto dell’Assunta. Ci sono fra questi tutti i più ambiti ma anche Veranu che tuttavia, dopo la prestazione di luglio, verrà quantomeno rimandato al 2024. Fra gli altri 11 nomi anche le tre punte: Violenta da Clodia, Tale e quale più Remorex. Un tris che è da settimane al centro dei ragionamenti dei capitani, in particolare di quelli delle rivali per valutare se inserirli nei dieci al canape. Un’ipotesi che, nelle ultime ore, sembra aver perso un po’ di consistenza. Remorex fa troppo movimento e dunque sembrano (quasi) tutti concordare sull’esclusione. Violenta viene ritenuta troppo forte e, quindi, se eliminata si porta dietro Tale e quale. Altrimenti, lasciando solo questo cavallo, qualcuno teme che si possa replicare lo scenario dello scorso Provenzano con un soggetto nettamente superiore agli altri. Dei 12 ammessi direttamente alle batterie del 13 agosto, dunque, potrebbero guadagnarsi il disco verde per l’Assunta Zio Frac, Viso d’angelo, Ungaros, Reo confesso, Abbasantesa, Anda e Bola (se alla fine ci sarà), forse anche Tabacco. Gli altri si conquisteranno un posto dopo aver galoppato la notte e poi anche alla Tratta. E qui entra in gioco una richiesta avanzata dai capitani nella riunione che si è svolta ieri alle 10.30 prima che il Comune diramasse la lista dei promossi dopo le visite al Ceppo. Ai veterinari è stato chiesto – il potere dei dirigenti naturalmente è consultivo – che non si ripeta il caso di luglio. Quando Ares Elce non andò alla scelta dei capitani, eliminato perché in sovrannumero. Più di 33-35 cavalli non ci stanno nell’Entrone e dunque qualcuno deve per forza uscire di scena. Alla luce di quanto accaduto i capitani (su www.lanazione.itsiena) hanno chiesto che 11 mezzosangue, qualora abbiano le carte in regola per correre il Palio, non siano scartati dai veterinari. Nomi ovviamente top secret ma non è difficile intuire quali possano essere i più gettonati negli incontri fra fantini e dirigenti. Tanti infatti i rumors che arrivano dalle scuderie. Che fanno pensare ad Ares Elce, ma anche a Schietta, ci potrebbe essere Urian, come pure mezzosangue giovani interessanti quali Chiosa vince e Compilation. C’è a chi piace Buran, ad altri Benito baio e che Zaminde potesse essere una risorsa non è un mistero. Come pure Zenios. Potrebbe essere fra questi (ma non solo) che verranno individuati gli esordienti dell’Assunta.

Poiché i cavalli che galopperanno all’alba sono 55 si era pensato che le prove di notte tornassero ad essere in una sola giornata ma il Comune ha deciso massima tutela, optando per due con tre sole batterie domani, sempre a partire dalle 6.