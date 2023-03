Il rebus Estrazione a sorte "Decideremo se anticipare"

"Debuttanti sia fra gli equidi che fra gli umani", conferma il sindaco Luigi De Mossi alla sua ultima passeggiata alla clinica veterinaria in questo ruolo poiché a giugno ci sarà il nuovo primo cittadino. "Sono stati 136 cavalli iscritti, un po’ più di 40 nuovi e in larga parte di 5 anni, una trentina. Affronteremo il Protocollo con le modalità consuete anche perché le persone sono tutte esperte e, la maggior parte, conosce già la nostra realtà e il Palio", aggiunge De Mossi dopo aver salutato l’èquipe veterinaria parzialmente rinnovata con gli innesti di Giuseppe Incastrone e Giorgio Strozzi. "Un Palio di luglio senza un numero eccessivo di esordienti? Un argomento che ho trattato, ho le spalle larghe. Sapete come funziona la scelta dei cavalli. Vorrei guardare però avanti – ribatte De Mossi – e credo anche che quando si sta fermi due anni qualche piccola ruggine c’è nelle macchine, figuriamoci nei cavalli. Già fra luglio ed agosto c’è stato un netto ritorno al tradizionale modo di gestire il Palio. Siamo ripartiti e adesso in piena corsa. Vedremo un Palio bello e appassionante a cui siamo abituati". Non sarà per De Mossi una Carriera con la fascia tricolore "ma da senese – annuiscce –, certo più spensierato". Poi il tema caldo, la possibile anticipazione dell’estrazione a sorte rispetto al 28 maggio: "Se dovesse combaciare con le elezioni o con la loro vicinanza dovremmo anticipare la data. Ci stiamo già ragionando, in questi giorni faremo le deduzioni". Quindi un flash sulle piste di addestramento: "Su Mociano, su richiesta dei proprietari dei cavalli, sono stati già fatti i lavori", assicura.

La.Valde.