Il raid Blitz in un Centro migranti: condannato

Ospite di un centro accoglienza straordinaria per migranti, a Colle Val d’Elsa, ha pensato bene di raggiungere l’identica struttura che si trova a Sarteano facendo il diavolo a quattro. Ci sono voluti cinque carabinieri per bloccare il tunisino che ha preso a calci e pugni anche i militari. L’uomo, 22 anni, accusato di violazione di domicilio, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, è stato condannato ieri a due anni e mezzo. Era difeso dall’avvocato Alessandro Betti. Il giudice Simone Spina ha escluso le aggravanti.

Una vicenda rocambolesca se si pensa che lo straniero si sarebbe recato in Valdichiana, dunque a diversi chilometri di distanza, per recuperare delle cose appartenute ad un congiunto che non era più nel centro di Sarteano. Ad accompagnarlo un amico, anche lui tunisino. Visibilmente alterato era entrato nella struttura di accoglienza posta lungo la strada che da Sarteano conduce a Chianciano. Qui, sostengono i carabinieri, ha cominciato a dare noia e a minacciare gli ospiti del Cas. Alcuni sarebbero stati costretti, anche con la forza, a richiudersi nelle loro stanze per evitare altre aggressioni. Ci hanno provato ad allontanarlo, ma il 22enne non voleva saperne di andarsene. Sembrava fuori controllo. Furioso. Come se ce l’avesse con tutti. Qui sono entrati in scena i carabinieri. Incurante delle divise ha assestato calci e pugni ai carabinieri rovinando anche gli arredi e le suppellettili del Cas.