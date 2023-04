Il questore dona l’olio di Capaci

Il questore Pietro Milone ha consegnato al cardinale Augusto Paolo Lojudice due ampolle contenenti l’olio di Capaci. Proviene dal luogo dove avvenne la tremenda esplosione del 23 maggio del 1992, nel punto dove l’auto con i tre agenti di scorta di Giovanni Falcone, che persero la vita, fu catapultata. Là oggi sorge un giardino curato dall’Associazione Quarto Savona 15 (sigla radio dell’auto di scorta) nel terreno del quale insistono diverse piante di ulivo, ciascuna dedicata ad una persona delle istituzioni caduta per mano mafiosa. Quest’anno ricorre il 31esimo anniversario delle Stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio, nonché il trentesimo anniversario degli attentati di cosa nostra a Firenze, Milano e Roma. Il dono del frutto di quelle piante di ulivo, nato dalla terra bagnata dal sangue delle vittime di mafia, nella settimana santa, vuole essere simbolo di redenzione, che sarà consacrato nella messa crismale anche delle nostre diocesi ed utilizzato come olio santo.