Il ’quaderno delle Contrade’ questa volta è "diciassettino"

Se l’dea iniziale era quella di mettere a punto "un’operazione ‘a cuore aperto’, amarcord, per lanciare un messaggio di appartenenza ai giovani, anche tra i banchi di scuola", ‘So’quadro, il quaderno… da tenè di conto’ ha raggiunto il suo obiettivo. I notes delle Contrade, pensati da Carlo Covati (Promo Stampa, nella foto) ed editi da Il Leccio, sono proprio piaciuti. Così, mentre la Carriera dell’Assunta si avvicina, sta per sbarcare in cartoleria la nuova edizione del quaderno tutto senese. Un quaderno "diciassettino", lo ha definito Covati, "perché stavolta nella copertina ci sarà un particolare di ogni singola Contrada".

’So quadro’ è soltanto una delle tante ’pensate’ di Carlo Covati e de Il Leccio per questa calda estate 2023. Già chi ha partecipato alla festa medievale a Monteriggioni ha avuto modo di apprezzare le stampe di Milo Manara, firmate dall’autore (o anche non autografate) e i gadget con l’immagine iconografica della locandina di ’Monteriggioni di torri si corona’ realizzata dallo stesso famoso fumettista (il materiale è ancora disponibile nell’ufficio del turismo). "La collaborazione con artisti di caratura nell’organizzazione di questo tipo di eventi ha un bel ritorno - spiega Covati -. Il territorio è meta di un turismo di alto livello e servono iniziative di qualità".

Sulla ’qualità’ ha puntato anche il team di ’FiguriAmoci’, l’album edito da Il Leccio, giunto quest’anno alla quinta edizione: è salito a bordo l’illustratore senese, di fama internazionale, Benedetto Cristofani. I suoi ’Fantini delle Contrade’ sono tutt’ora esposti alla Lombardi Arte di Stefano Fantini in via Beccheria: la personale sarebbe dovuta terminare il 16 luglio, ma è stato deciso di prolungarla: se ai senesi le opere di Cristofani sono piaciuti, è con gli stranieri, in particolare con gli americani che hanno fatto davvero breccia. Le collaborazioni d’oltre oceano con importanti testate da parte dell’autore senese, un bel ’richiamo’. Quindi, avanti per tutta l’estate.

In edicola c’è anche il nuovo numero di ’O gioco o do noia’. Un piacevole passatempo per... i cittini curiosi’. Grazie alla collaborazione con la cartoleria Mariotti sono dipsonibili pure delle borse dedicate a questa pubblicazione de Il Leccio che piace ai piccoli e anche un po’ ai più grandicelli...

A.G.