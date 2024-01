Il programma di Guerrini. Il rettore del Magistrato: "Anno con tanti impegni"

Con la presentazione ufficiale del Palio straordinario in onore di San Francesco d’Assisi nell’ottavo centenario del miracolo delle Stimmate avvenuto alla Verna il 1 settembre 1224, presentazione da parte del sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini, e dei priori delle quattro contrade di Borgo, Castello, Coro e Voltaia, si è insediato ufficialmente il nuovo rettore del magistrato delle contrade di Piancastagnaio, Leonardo Guerrini.

Dovrà, assieme ai quattro difensori delle contrade, guidare tutte le attività legate allo svolgimento del Palio del 18 agosto e altre manifestazioni ed eccezionalmente quest’anno la carriera straordinaria prevista per sabato quattro maggio. Leonardo Guerrini traccia alcune linee guida del suo mandato biennale. "Dopo la nomina – dice Guerrini – se devo essere sincero ero abbastanza emozionato. Adesso sta prevalendo una grande voglia di fare e svolgere bene questo impegno anche nel solco della continuità di lavori e programmi che ci siamo dati all’ interno del magistrato in questi anni".

"La mia nomina si è sviluppata – dice ancora Guerrini – al termine dell’attività del Palio scorso, quando nella mia contrada, Borgo, mi è stato proposta l’opportunità di poter assumere l’incarico di rettore, incarico che avrebbe dovuto ricevere l’eventuale assenso delle altre contrade e dell’amministrazione comunale. Sono stato contento che la mia contrada, si è interfacciata con le altre tre, e vi è stata una favorevole indicazione che mi ha fatto accettare questo incarico con più entusiasmo e voglia di fare e portare avanti i programmi che ci siamo dati".

Guerrini ricorda poi: "La mia vita di contrada nasce da quando ero piccolo, praticamente dalla ripresa del Palio di Piancastagnaio. Anche perché sono nato in Borgo e all’interno della contrada ho svolte tante attività, partecipando sempre alle varie iniziative. Nei giorni precedenti la mia nomina mi sono incontrato con le autorità comunali e il sindaco con cui ho trovato una disponibilità e un positivo riscontro a quelle che saranno le linee guida di questo mio programma, che dovrà comprendere lo svolgimento di tutte le iniziative che ruotano intorno all’anno culturale del paese, per cui non solo Palio ma Crastatone, feste di contrade estive, la gestione della nuova pista della Madonna di San Pietro, che dovrà necessariamente essere al centro di manifestazioni non solo ippiche, ma centro di varie iniziative". Il nuovo rettore entra nel vivo del suo mandato mentre la macchina organizzativa del Palio straordinario in onore di San Francesco si avviata verso la carriera del prossimo 4 maggio con le contrade al via.