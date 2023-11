Il progetto Taglio del nastro per i cantieri di Farmacia e Lotto Volàno

Conto alla rovescia per l’inaugurazione del nuovo cantiere per la realizzazione del Lotto Volàno e della Farmacia Ospedaliera. L’appuntamento è fissato per domani alle 14.30 nell’Area esterna del lotto 4, piazzale dell’ex edificio Magazzino e Farmacia, accanto al Dea e, a seguire, si terrà l’inaugurazione della nuova Farmacia, al piano -1 del lotto didattico, in prossimità della Cappella Ospedaliera. Alla cerimonia saranno presenti il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l’assessore regionale al Diritto alla salute, Simone Bezzini, e le autorità.

L’avvio dei cantieri arriva a stretto giro di posta dopo il via libera dato dal Consiglio comunale alla variante definitiva al Piano operativo per l’ampliamento del Policlinico Santa Maria alle Scotte. Le opere programmate dall’Aou Senese sono state oggetto di uno specifico protocollo di intesa, approvato dalla giunta comunale, riguardante la ’Realizzazione degli interventi di riqualificazione strutturale e tecnologica del piano di riordino e sviluppo 2030 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese’, che ha visto come sottoscrittori anche Provincia, Regione e Soprintendenza. Le opere previste consistono in un nuovo edificio per ambulatori al quale sono direttamente relazionati una nuova viabilità e un nuovo parcheggio, utili anche a risolvere le criticità presenti per l’accessibilità al pronto soccorso e per assolvere alle vecchie e nuove necessità del presidio ospedaliero. In sintesi, gli obiettivi associati all’ampliamento dell’ospedale oggetto della variante sono: concentrare l’attività ambulatoriale in un’unica area facilmente raggiungibile dall’esterno, con l’obiettivo anche di migliorare sensibilmente l’accessibilità di tali servizi da parte degli utenti, realizzare un nuovo parcheggio di 400 posti auto e una nuova viabilità di accesso utile anche a razionalizzare il percorso e gli itinerari interni alla struttura ospedaliera.