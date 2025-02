Il primo Rally nella terra della Geotermia

Il mondo dei rally ritorna protagonista a Chiusdino. Chi era nell’età della ragione alla fine degli anni ‘80 non può non ricordare il passaggio alla “curva dell’olmo” di leggende come Miki Biasion, Walter Rohrl alla guida di bolidi che volavano nella “speciale di Luriano” al Sanremo. Il Comune divenne protagonista di un evento mondiale che ha portato negli anni la foto della “curva dell’olmo” nelle riviste di settore di tutto il mondo.

Il 18 e 19 aprile si terrà il 1° Rally terra della Geotermia, sono previste 10 prove speciali per 62 chilometri, che si svilupperanno anche nei Comuni limitrofi di Radicondoli e Montieri (GR). Un evento con una prova spettacolo, dentro al paese di Chiusdino, su asfalto ma da disputarsi con pneumatici da terra per esaltare lo show. Una kermesse motoristica, che attrarrà nel territorio molti appassionati del rally e non solo, vista anche la concomitanza con il fine settimana di Pasqua.

L’evento ha un importante appoggio da parte dell’amministrazione comunale e di tutto il comparto economico del paese. Una bellissima iniziativa dei Comuni geotermici che avrà un ritorno di pubblico utile a ravvivare la vita di questi piccoli paesi.

Mario Lombardi