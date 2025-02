Il primo marzo corse dalle 10 alle 18

Sabato 1 marzo il Galoppatoio di Pian delle Fornaci ospita la prima corsa dell’anno, un appuntamento imperdibile per gli appassionati dell’ippica. L’evento – organizzato da Si.Ge.Ri.Co. S.p.a. in collaborazione con l’Associazione Proprietari, Allenatori e Allevatori Cavalli da Palio – si terrà dalle 10 alle 18. E’ prevista una pausa pranzo dalle ore 13 alle ore 15, durante la quale le attività in pista saranno sospese. Qualora dovesse piovere, la corsa sarà rinviata al giorno successivo. Relativamente al pranzo, è necessaria la prenotazione dei pasti al numero 349-0970785. Il bar sempre aperto. L’ingresso ha un costo di 10 euro e il biglietto è acquistabile il giorno della competizione presso la biglietteria. I bambini di età inferiore ai 12 anni e le persone che si avvalgono dell’uso della sedia a rotelle potranno accedere gratuitamente. Inoltre, ogni contrada avrà a disposizione due pass non nominativi per l’accesso all’area cavalli.