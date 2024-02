Il presidente Leone in Commissione. Venerdì il debutto in audizione

Un ospite d’eccezione venerdì in Commissione Cultura, dove la presidente Maria Antonietta Campolo (FdI) ha invitato in audizione il nuovo vertice della Fondazione Santa Maria della Scala, Cristiano Leone (foto). Sarà l’occasione per sentire dal giovane studioso quali sono i progetti e le strategie per valorizzare e rilanciare l’ex Spedale, nonché per conoscere il documento di mandato che si è dato il nuovo consiglio d’amministrazione. Non si esclude che in audizione vengano chiesti a Leone chiarimenti sullo status della Fondazione Santa Maria della Scala, che è del Terzo settore senza tuttavia averne avuto il riconoscimento. Le domande dei commissari saranno rivolte soprattutto alle nuove prospettive del Complesso museale, che non soltanto dovrà interagire con gli altri soggetti facenti parte del Polo culturale senese e con le istituzioni, ma dovrà anche tessere una rete a livello nazionale e internazionale.

In altre parole, la Commissione Cultura non si limiterà a ricevere informazioni, pur essendo un tema importante, sullo stato di avanzamento delle opere edilizie interne al Santa Maria, ma vorrà approfondire la programmazione e le strategie per il futuro con particolare attenzione anche ai dati della bigliettazione e al rapporto con il Museo civico.

Insomma, tanti argomenti sui quali il presidente Leone avrà occasione di offrire delucidazioni, debuttando ufficialmente nel suo ruolo.

