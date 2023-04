Il presidente Giani parte da Colle E’ cominciato il viaggio in Toscana

Parte da Colle il viaggio del presidente della Regione Eugenio Giani nelle dieci province toscane per la relazione di metà mandato. Indicativo e non casuale il fatto che il ‘via’ dal territorio senese sia stato in quel di Colle, dall’evocativo teatro del Popolo, in piazza Unità dei popoli. Di fatto le altre occasioni saranno nei capoluoghi di Provincia, ma Siena essendo in piena balia della campagna elettorale ha fatto sterzare e far essere provvisorio capoluogo di Provincia il ‘Bel Mi Colle’. È stata l’occasione per fare il punto sulla ‘Prima meta’, ovvero quanto realizzato in questa primi due anni e mezzo di legislatura. Un pomeriggio che lo stesso governatore ha descritto come "un’occasione per tracciare insieme al e sul territorio tutto ciò che è stato fatto e fare il punto dei progetti ed opere in corso di realizzazione". Il primo a parlare, mascherina e microfono alla mano, è stato l’assessore colligiano Simone Bezzini, non a caso tracciando quanto fatto e quanto sarà fatto nell’ambito della sanità. Al suo fianco anche il primo cittadino di Colle Alessandro Donati e David Bussagli in qualità di presidente della Provincia. "È un onore – afferma il sindaco Alessandro Donati ospitare questa occasione che è stata denominata prima meta ed è anche la prima metà. Ringrazio tutti i presenti, auguro un buon lavoro al Presidente e vorrei nuovamente sottolineare l’importanza di essere oggi qui a Colle". "Siamo ben felici – afferma Bussagli – di questa restituzione alla comunità del lavoro svolto dalla Regione. È bene far presente che è stato adottato un metodo di governo nel quale le azioni sono condivise con i territori. Aspetto non di poco conto". Il vero protagonista, però, è Giani che inizia il suo intervento con due note non banali, la prima relativa ai motivi di questa serie di iniziative, la seconda è quella di voler ridare una centralità alle province. "Riprendere e rivitalizzare l’azione delle province – attesta Giani – per questo abbiamo deciso di toccarle tutte. Vogliamo anticipare quello che sarà un processo positivo anche sul nazionale, sperando di riprendere una capacità di iniziativa di questo ente intermedio". "Lo scopo di questa iniziativa nasce da un’esigenza. Ho voluto organizzare una conferenza di metà mandato che è stata sintetizzata in un documento – afferma Giani – per creare anche una dialettica, per capire se ci sono stati argomenti che non sono stati trattati e, quindi, discuterne insieme. Lo scopo è quello di evidenziare le cose fatte, ma stimolare il territorio nell’evidenziazione di aspetti che non sono stati fatti nella prima metà di mandato e darsi una mossa per la seconda metà. Questi incontri servono per avviare una serie di interlocuzioni. Una dialettica che è fondamentale per il governo della Regione".

Lodovico Andreucci