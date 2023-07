Il presidente Bussagli e i sindaci salutano il colonnello Marra

Il presidente della Provincia di Siena David Bussagli ha salutato nel Palazzo della Provincia, alla presenza di tutti i sindaci del territorio senese, il colonnello della Guardia di Finanza Giuseppe Antonio Marra, ringraziandolo per lo straordinario lavoro svolto a Siena in 5 anni di servizio. "Il mio ringraziamento personale e quello di tutti i sindaci dei Comuni senesi al colonnello Marra per l’encomiabile e l’incessante lavoro svolto in questi anni a tutela della legalità e della sicurezza del nostro territorio". Bussagli ha dato poi il benvenuto al suo successore, il colonnello Pietro Sorbello, che prenderà il comando delle Fiamme Gialle senesi.