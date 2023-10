Il presepe di Casole d’Elsa sotto i riflettori nazionali con il premio Italive

Il presepe di Casole candidato al premio nazionale Italive. Si tratta di un concorso organizzato per valorizzare i migliori eventi del territorio nazionale. L’iniziativa è patrocinata dal ministero dei Beni e delle attività culturali e dal ministero dell’Ambiente. Il presepe è in programma martedì 26 dicembre, sabato 30 dicembre, lunedì primo gennaio, sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio. ‘Praesepium’, come riporta la descrizione della candidatura, "è il più grande spettacolo open air dedicato alla Natività".

L’evento, già premiato come miglior presepe vivente d’Italia, torna a distanza di quattro anni dall’ultima edizione a causa di una lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria e andrà a rinnovare l’appuntamento con una grande manifestazione diffusa per le vie dell’antico borgo di Casole d’Elsa con il coinvolgimento di quasi trecento figuranti. Per la candidatura la manifestazione, che è stata inserita all’interno della categoria eventi folkloristici e rievocazioni storiche, potrà ora essere sostenuta direttamente dagli utenti del web attraverso i loro voti sul portale Italive.it.

Il cammino in vista di Praesepium, nel frattempo, è entrato nel vivo. L’associazione CasolEventi, infatti, sta preparando un vero e proprio viaggio indietro nei secoli tra allestimenti scenografici dal forte impatto emotivo realizzati con grande cura nella ricostruzione dei particolari e nel rispetto delle tradizioni, per andare a offrire una realistica esperienza tra le scene e i personaggi della nascita di Gesù. Questo percorso sarà arricchito domenica 5 novembre da una giornata a San Pellegrino di Norcia per consolidare il rapporto di amicizia tra le comunità di Casole e del piccolo paese umbro. Legame avviato all’indomani del terremoto che colpì il centro Italia nell’autunno del 2016. Il sisma rischiava di bloccare la storica rappresentazione del presepe vivente prevista ogni anno a San Pellegrino dal momento che allestimenti, costumi e materiali erano rimasti sotto le macerie, così CasolEventi scelse di portare il proprio contributo concreto con oltre cinquanta figuranti per dare continuità a questa tradizione. La trasferta fu affiancata anche da una parallela raccolta fondi con il coinvolgimento di altre associazioni valdelsane a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

