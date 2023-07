Il ’prescelto’ da Violenta "Uno, Selva: tutto subito Batticuore durato giorni Mi danno del fenomeno"

di Angela Gorellini

E’ "uno di quelli che quando c’è da fare qualcosa la fa subito". E infatti, ‘Uno-Selva’: breve ma intenso. Anzi no, "più intenso che breve", perché per Jacopo Bartali, che la Contrada ha mandato a prendere il cavallo lo scorso 29 giugno, il batticuore è durato diversi giorni, da quando ha saputo di essere il ‘prescelto’. "E’ successo il 24 – ci ha raccontato, ripercorrendo le tappe –. La cena della stalla, è stata emozionante, una bella serata; essendo economo conosco tutti e tutti mi hanno incitato. Arrivare all’assegnazione, invece, è stata lunga, ma nel rione si respirava un bel clima".

Un’emozione nuova. "Non ero mai andato a prendere il cavallo: chi c’era già stato mi aveva detto che avrei vissuto momenti inimmaginabili e irripetibili, che avrei dovuto godermela, che avrei dovuto esserne orgoglioso, indipendentemente da come sarebbe andata. Così ho fatto e così è stato".

"Al cavallo da prendere ho cercato di pensare il meno possibile – ha proseguito –, arrivato in Piazza neanche sapevo quali barberi erano stati scelti. Ho chiesto ai mangini, mi hanno risposto ‘L’uno è Violenta’. Sapevo che sarei andato via tra i primi e quando ho sentito quel numero ho pensato ‘Vai, ci siamo’. E’ andata come avevo immaginato, anche meglio: un’emozione indescrivibile. Ho pensato alla mia famiglia, ai miei amici, alla mia ragazza, anche lei della Selva, a tutta la Contrada e alla gioia che stavano provando i selvaioli in quel momento".

Nella scarsella un piccolo barbero di coccio, "con dipinto un particolare del Palio": Jacopo lo aveva chiesto agli amici, che sono riusciti a trovarlo. "Quella stessa scarsella è entrata in Piazza per la passeggiata storica e il barbero era ancora lì, non è stato tolto". Al collo una collanina preziosa. "Me l’ha data un caro amico a cui è morto il padre poco tempo fa. Anche io gli ero molto affezionato" ha spiegato.

‘Uno-Selva’: la gioia di un popolo, per l’arrivo della cavallina più ambita del lotto, Violenta da Clodia. "All’inizio, in Contrada, mi è stato dato del ‘fenomeno – ha raccontato ancora Jacopo Bartali – poi hanno iniziato a darmi del ‘bucone’, ma erano ovviamente tutti molto, molto contenti". ‘Uno-Selva’: la gioia di un popolo per un Palio che ha preso fin da subito la strada di Vallepiatta. "Dopo l’assegnazione di Violenta – ha chiuso Bartali –, dopo l’arrivo di Tittia e vedendo le altre accoppiate al canape, sì, ci ho sperato fortemente che le cose potessero andare come poi sono andate". Sì, Violenta ha volato sul tufo.