Il popolo di Siena unito in Piazza Il cardinale: "Dobbiamo fare nostro l’insegnamento di Caterina"

Al suono dei tamburi la folla in Piazza del Campo si raduna a San Martino per contemplare l’ingresso della processione in onore di Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e compatrona d’Europa. Entrano le bandiere delle 17 Contrade e i cuori del popolo di Siena si fondono in un unico battito. Dopo che tutte le Contrade e i rappresentanti delle associazioni e della Chiesa hanno preso posto, a prendere la parola nel silenzio è l’arcivescovo Augusto Paolo Lojudice. "Voglio gioire insieme a voi di questa occasione che Caterina ci dà. Lasciamo che Santa Caterina con San Francesco e gli altri santi ispirino le nostre scelte e il nostro amore, per vivere insieme in pace. Caterina ha attraversato queste strade, ha vissuto la città, ha incontrato tante persone e condiviso tanti dolori. Dobbiamo fare nostro il suo insegnamento".

Il popolo senese, in rispettoso silenzio, ascolta le parole di pace dell’arcivescovo e si riscopre unito da un forte e antico legame di solidarietà e condivisione. "Quel che sovviene a tutti noi pensando a Santa Caterina e San Francesco è che siamo in presenza di personaggi straordinari, che per come si sono palesati potremmo definirli ‘irregolari’, almeno all’inizio della loro vita – ha sottolineato rivolgendosi alla Piazza il sindaco Luigi De Mossi –. Ma questo è un carattere proprio di noi senesi; la forza, l’irriverenza talvolta, l’asprezza ma anche la capacità di comunione. Noi oggi abbiamo bisogno di questo, della capacità di comunione. Per quelle nuvole che non sono solo quelle sopra noi, ma che si addensano oggi in tutto il mondo". Presente alle celebrazioni anche il sindaco di Assisi, Stefania Proietti: "I nostri santi Francesco e Caterina condividono un tratto sorprendente e attuale – ha rimarcato –: la ricerca della pace, prima nelle loro città e poi oltre i confini. Non vissero la pace come un’utopia, ma come qualcosa di concreto". Ernesto Olivero, fondatore dell’Arsenale della Pace di Torino, ha inviato un messaggio di pace e speranza: "Nei momenti difficili chi crede in un ideale deve sentire la responsabilità di proclamarlo con ancora più passione. Come Caterina non dobbiamo fermarci a un presente apparentemente senza speranza, ma immaginare oltre e impegnarci per costruire quello che ancora non è".

La patrona sembra accarezzare la città, che si colora di emozioni.

Eleonora Rosi