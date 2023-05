Il Polo Civico aspetta le risposte I nove punti per tentare il dialogo Pacciani: "Incontri solo ufficiali"

di Orlando Pacchiani

È stato il tormentone principale della prima settimana di campagna elettorale verso il ballottaggio: cosa farà il Polo Civico, o meglio i suoi elettori, al secondo turno? La coalizione ha perso un pezzo (Sena Civitas, che veleggia verso l’appoggio a Nicoletta Fabio), ma Fabio Pacciani ha tenuto la posizione, sottoponendo alle due candidate sindaco un documento con nove punti, sul quale si aspetta risposte precise. "Non basta genericamente dire ’siamo d’accordo’, ci attendiamo impegni precisi, poi faremo le nostre valutazioni", ha ripetuto in questi giorni.

E in giorni in cui si sprecano i contatti, ieri ha tenuto a precisare: "Da parte del Polo Civico Siena ulteriori confronti con le candidate sindaco sui punti da noi sviluppati durante la campagna elettorale, potranno avvenire solo di persona e fra delegazioni. È per noi infatti importante non solo capire l’eventuale condivisione dei punti presentati ma anche le modalità con le quali essi potranno trovare sviluppo all’interno del futuro consiglio comunale".

In questi giorni cioè i canali ufficiali conteranno più di ogni altra cosa, per esprimere la propria linea. A meno di clamorose sorprese, dal Polo Civico non arriveranno indicazioni di voto, non fosse altro perché sarebbe difficile tenere insieme tutte le anime di fronte alla polarizzazione politica in scena al ballottaggio.

Ieri la lista Sì - Patto dei cittadini ha invitato i propri elettori " a partecipare al ballottaggio, scegliendo secondo le proprie sensibilità politiche. Perché ogni occasione di democrazia non va persa". Auspicio è che chi vincerà "possa governare libera dal peso dei grovigli sottobosco della politica senese, che solo l’elezione di Fabio Pacciani avrebbe certamente evitato".

E per il futuro, "siamo sicuri che sotto la guida di Fabio Pacciani, il ruolo politico del Polo Civico in questa città vada ben oltre il ballottaggio".

Un passaggio fondamentale, quest’ultimo, perché è chiaro che la tenuta del Polo Civico passa dal riconoscimento condiviso del ruolo di Pacciani.

Resta ovviamente da decifrare, oltre alle scelte e alle prese di posizione della delegazione del Polo Civico, quale sia poi a tutti gli affetti la capacità di trascinamento di un elettorato che è per definizione non ideologico e non segnato da un’appartenenza partitica. L’impressione, cioè, è che alle due sfidanti serva altro per conquistare la vittoria, sebbene in un’ipotesi di arrivo in volata tutti gli spazi di consenso possono tornare utili.

Intanto si capirà cosa emergerà dalle risposte ufficiali. Pacciani ha già detto direttamente a Nicoletta Fabio e Anna Ferretti che non si aspetta impegni generici. Un esempio concreto: come mettere in pratica la proposta della Fondazione pubblico-privata per il turismo? Non basta per capirsi un "sì, sono d’accordo".

O ancora: come gestire la scuola pubblica e la mensa rispetto a ora? Con quali novità? Mettere nero su bianco, richiede chiaramente più profondità nella risposta rispetto a un accordo verbale. Sia Nicoletta Fabio sia Anna Ferretti si sono dette sostanzialmente in linea con le proposte, altra cosa sarà ora dettagliare nel merito la propria posizione.