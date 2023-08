Il Poliziano alla corte dei Medici Il Bruscello e Lorenzo il Magnifico

di Diego Mancuso

E’ un connubio ideale, quasi perfetto, con Montepulciano, la sua patria, quello che la Compagnia Popolare del Bruscello ha creato per la rappresentazione che debutta questa sera, alle 21.30, nello straordinario scenario di Piazza Grande. Al centro dell’intreccio c’è infatti la figura di Agnolo Ambrogini, detto Il Poliziano, nato a Montepulciano nel 1454 e costretto ad allontanarsi prestissimo dalla sua città, di cui viene narrata l’attività alla Corte dei Medici dove, grazie a Lorenzo il Magnifico, si affermò come uno dei massimi letterati e umanisti del Rinascimento.

Giunto all’84esimo anno di attività, il Bruscello propone uno spettacolo inedito che rispetta però tutti i canoni che sono diventati abituali da una quindicina d’anni a questa parte. Dunque sul palco, il Sagrato del Duomo temporaneamente riaperto per intero in una pausa dei lavori, proprio per dare spazio alla rappresentazione, solo interpreti dilettanti che, cantando da solisti o in coro armonie molto orecchiabili, accompagnano lo svolgersi della vicenda. Ad eseguire le musiche, dal vivo, un’autentica orchestra con, sul podio, una delle principali novità del 2023, il giovane Direttore musicale e autore Ymar Caguin, debuttante, ma nel segno della continuità con il suo predecessore Alessio Tiezzi, entrato subito in piena sintonia con l’intera compagnia. Il libretto è firmato dalle due consolidate autrici Irene Tofanini e Chiara Protasi, che hanno anche ruoli sulla scena; torna, nel ruolo di regista, Marco Mosconi, il tutto sotto la direzione artistica di Franco Romani, bruscellante "doc" per antica tradizione familiare, che conta almeno quaranta presenze come comparsa, attore, regista, autore e scenografo.

Non mancheranno scene di ballo, curate da Maria Stella Poggioni, e numerose situazioni di gruppo. Nato come forma espressiva prettamente rurale, che girava per i poderi con una struttura narrativa e scenografica esilissima, per offrire uno svago ai contadini e alle loro famiglie, il Bruscello si è fortemente evoluto e ora conta su schiere di appassionati che ogni anno, nelle serate ferragostane, affollano Piazza Grande per lasciarci trascinare da vicende storiche o leggendarie, sempre di grande presa emotiva. "Lorenzo Il Magnifico – Il Poliziano alla corte dei Medici" sarà replicato tutte le sere, fino a Ferragosto, con inizio alle 20.30. Ingresso, 12 Euro, ridotto 10 Euro.