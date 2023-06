Il policlinico collabora con l’Asl 4 Liguria per migliorare i servizi

Nasce una collaborazione per lo sviluppo delle competenze dei professionisti tra l’Aou Senese e l’ASL4 Liguria: il primo protocollo per confrontarsi con altre aziende sanitarie al fine di scambiare esperienze e condividere progettualità. Le tematiche che sono il cuore pulsante del protocollo riguardano: sviluppo delle competenze, cambiamento organizzativo, miglioramento delle performance, conoscenza e condivisione di buone pratiche. Ci saranno occasioni di formazione per i professionisti in un contesto organizzativo diverso; site visit; giornate di approfondimento.