Il podcast made in Siena compie 4 anni

Nasce quattro anni fa da un’idea di Andrea Berni detto Dinde, allora Principe delle Feriae Matricularum, il primo podcast senese chiamato "Bastano 4 Paroloni". Un genere d’intrattenimento che è esploso dalla pandemia in poi e che ora va per la maggiore sulle varie piattaforme web, come Spotify, Youtube e Spreaker. "Inizia tutto dalla necessità di comunicare ed esprimere la nostra opinione comunque, anche se chiusi in casa – afferma Matteo Cappelli uno dei presentatori –. All’epoca ci limitavamo a leggere le assurde notizie giornaliere e commentarle con l’ironia tipica di noi goliardi. Oggi ci siamo evoluti portando un contenuto diverso, è una cosa staccata dalle Feriae come indica il nome, più che altro per lasciare spazio agli altri goliardi che volessero cimentarsi nel podcast (infatti si chiama Il Gavinone e non più Bastano 4 paroloni ndr), è una cosa comunque leggera e che fa ridere oltre a far conoscere realtà e personaggi senesi un po’ fuori dal comune. Infatti Il Gavinone sta andando molto bene siamo contenti".

Un podcast che vede protagonisti grandi personalità del panorama senese, come Francesco Frati piuttosto che Vincenzo Bocciarelli, oppure Bernardo Masini passando per Isotta Carapelli e Duccio Marsili. In comune però i due programmi, hanno la sede e la collaborazione con Uradio: "Sicuramente dobbiamo ringraziare i ragazzi di Uradio che ci sopportano e in particolare Giuseppe, il nostro station manager". Non resta dunque che cimentarsi nell’ascolto.