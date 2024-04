Il pm: "Condannateli all’ergastolo. Totale indifferenza per la vita umana. Uccisa per prendere tutti i suoi beni"

di Laura Valdesi

"Vanno condannati all’ergastolo per rapina e omicidio volontario pluriaggravato. Per l’imputato chiedo 12 mesi di isolamento diurno, per la nipote 8". Arrivano poco prima delle 16, dopo oltre cinque ore e mezzo di requisitoria (a cui hanno assistito anche i suoi familiari), le richieste del pm Sara Faina per il delitto di Largo Sassetta. Anna Maria Guerrini, 81 anni, l’ex commerciante che affittava stanze al nero perché temeva di non riuscire ad affrontare le necessità con la sola pensione, venne strangolata nella sua abitazione all’ultimo piano della palazzina il 26 settembre 2022. "La morte della donna era un’evenienza freddamente calcolata" dai due imputati "che hanno concorso nel proposito e nell’azione predatoria barbaramente posta in essere", affonda il pm Faina. Alla pensionata trovata senza vita era stato prima somministrato dimedrol, farmaco ucraino per stordirla che non aveva funzionato. Quindi il delitto: strangolata senza pietà. "E poi depredata degli averi dagli imputati che da tempo progettavano" il colpo, visto che un primo tentativo di prendere soldi e gioielli era andato in fumo a inizio agosto. Quella volta era stato provato con il guttalax dentro un dolce per incidere sulle sue capacità. Inutilmente. I gioielli dell’anziana, unitamente al gruzzolo di circa 80mila euro che teneva in casa non fidandosi delle banche, era stato il ’miele’ capace di risvegliare gli appetiti di zio e nipote che tra l’altro avevano debiti da ripianare. "Il denaro della donna era una comoda via di uscita" ha ribadito più volte il pm, accanto a cui in aula è rimasto seduto a lungo il procuratore capo Andrea Boni. Ma il delitto aveva fruttato solo 1500 euro che poi si sarebbero spartiti, più alcuni gioielli. Compresa la collana di diamanti ed oro.

Apparentemente impassibili zio e nipote, soprattutto l’uomo, durante la ricostruzione densa di elementi tecnici ma minuziosa partendo dalle 19.40 del 27 settembre quando fu mandata una volante della polizia in Largo Sassetta "dove venne trovato il cadavere con escoriazioni sul collo e sotto il mento". L’esame medico legale chiarirà poi che la morte è avvenuta "per asfissia meccanica acuta". Il movente? "Economico. Uccisa per prendere tutti i suoi beni. Totale indifferenza per la vita umana", accusa il pm declinando il concetto con intercettazioni e chat da cui emergono, a suo dire, due persone prive di scrupoli. "L’hanno uccisa per agire indisturbati nella ricerca del ricco bottino che non hanno trovato", ancora la procura. Denaro, sempre quello. Una fobia. "L’inquilino della pensionata (imputato per reato connesso, ndr) avrebbe ricevuto una ricompensa per le informazioni fornite sui beni di Anna Maria" ai protagonisti di questo delitto efferato.

Dopo la tentata rapina di inizio agosto, zio e nipote avevano provato con la scusa dell’acquisto del fondo che la pensionata voleva vendere. Questa la ’bugia’ con cui erano saliti nell’abitazione dove è stata uccisa quando il dimedrol non ha fatto effetto. "A strangolarla è stato l’uomo, prendendola da dietro, usando un laccio da scarpe largo 5 centimetri". Lo stesso che, secondo il pm, la nipote aveva preso dalle scarpe del compagno, da sempre informato del proposito di zio e nipote, tanto da confidare ad alcuni amici "che si era tirato fuori perché aveva paura di cosa poteva succedere dopo un omicidio". La pensionata era stata uccisa con il laccio delle scarpe di quest’ultimo: l’imputata si sarebbe affrettata a comprarne il giorno stesso del delitto un paio nuovo.

I due imputati si sono accusati a vicenda. La procura bolla come "poco verosimile la ricostruzione dell’ucraino" che ha fornito "una versione inattendibile per ridimensionare la sua responsabilità". E per rivalsa contro la nipote che puntava il dito contro di lui. "Le ammissioni della donna sono state fatte solo per mero calcolo. Ha tentato – aggiunge il pm – anche di sviare le indagini dando indicazioni agli altri sulle dichiarazioni da rendere: una personalità altamente trasgressiva". Che disattiva la geolocalizzazione prima di arrivare a Siena quel giorno ma resta il sensore del movimento sul cellulare che registra un aumento di passi e calorie: hanno spostato insieme il cadavere dalla cucina alla camera da letto. Il delitto fra le 13 e le 14. Poi le intercettazioni. "Se andrà tutto bene comprerò un appartamento", dice alla madre in un messaggio la mattina del delitto. E al compagno scrive: "Lei (Anna Maria, ndr) ha paura di bere". "Non dormo di notte, non so cosa stai per fare", invia questo messaggio invece la madre dell’ucraino al figlio.