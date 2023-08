Il plein air si rafforza Prorogati i contratti

Altre aziende del plein air, insieme a Trigano, stabilizzano dipendenti assunti con contratti a tempo determinato e prorogano rapporti di lavoro. È il caso di Luano Camp, a Poggibonsi, e di Giotti Line, a Colle. In quest’ultimo polo produttivo, cinque lavoratori precari diventano fissi, mentre dieci si vedono rinnovare il contratto fino a marzo 2024. In Luano Camp, quattordici stabilizzazioni e dieci proroghe al 28 febbraio del prossimo anno. "Notizie confortanti per un settore che risente ancora in parte di turbolenze internazionali", dichiara Giuseppe Cesarano, segretario generale di Fim Cisl. "Esprimo soddisfazione – aggiunge – anche per l’ottimo contributo offerto in tal senso dalle Rsu. Dal canto loro le aziende sono decise a investire sulle professionalità degli addetti: il distretto, nel suo insieme, mantiene l’organico. Segno che il comparto è sano e offre prospettive di qualità". E invece le incognite? "Il problema degli approvvigionamenti sembra risolto – osserva Cesarano – anche se permangono delle difficoltà nella logistica dei veicoli. Guardando alle esigenze dei potenziali clienti, c’è il timore che l’incremento dei tassi di interesse crei ostacoli nell’acquisto dei mezzi ricreazionali. Questioni che esamineremo". Ci sono temi che interessano inoltre in modo specifico Trigano, a Cusona, e che sono stati esposti da Salvo Corsentino per la Rsu Fim Cisl: "Stabilizzazioni e proroghe? Risultati importanti - afferma - ma da settembre concentriamoci sulle richieste all’azienda di sblocco della quattordicesima e di un sostegno ai lavoratori, alle prese con periodi di cassa integrazione, affinché possano fronteggiare il caro vita. Sarà davvero un autunno caldo".

Paolo Bartalini