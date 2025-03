"Il pericolo della sosta selvaggia nel centro storico"

Azione, appartenente alla coalizione di centrosinistra che amministra Montepulciano, pur senza sedere in Consiglio Comunale, mantiene alta l’attenzione sul traffico nel centro storico e si esprime a favore di due provvedimenti assunti dalla giunta-Angiolini. "Il carico e scarico selvaggio dei turisti aveva creato una situazione di pericolo" si legge in una nota; "L’istituzione della ZTL per i pullman evita l’accesso indiscriminato alla città, produce un riscontro economico e consente di calcolarne il numero, anche per adottare misure di accoglienza e gestione dei flussi". L’altro provvedimento elogiato da Azione è "l’introduzione delle telecamere in uscita dalla ZTL, che dovrebbe limitare il fenomeno delle auto che entrano con permessi temporanei e poi rimangono abusivamente per tutto il giorno nel centro storico, contribuendo ad intasarlo e a renderlo invivibile".

D.M.