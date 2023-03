Il Pegaso di Lodola sarà donato alla città "Un’opera preziosa"

L’artista Marco Lodola ha deciso di donare a Siena l’opera luminosa ‘Pegaso’ realizzata in occasione della mostra ‘Dame cavalieri e nobili destrieri’, ed esposta in piazza del Campo. Un cavallo alato nel momento in cui da terra si innalza in galoppo, descrivendo la sintesi tra la solidità del corpo e la sua aspirazione celeste in un’esplosione di colori pop. "Un dono prezioso alla nostra città – ha spiegato l’assessore alla Cultura, Pasquale Colella - non solo perché è un’opera del maestro Lodola che realizzerà il drappellone per il Palio del prossimo 16 agosto, ma anche perché in essa è racchiusa la vera essenza di Siena: la forza e l’audacia di un destriero che guarda al cielo, al suo destino e al fato".