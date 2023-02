Il Pedibus verrà presto potenziato

Nel comune di Monteriggioni sarà potenziato il ‘Pedibus’, l’autobus senza ruote pensato soprattutto per gli alunni. "Intendiamo implementare la rete dei marciapiedi presenti a Castellina Scalo, in particolare nelle zone circostanti i plessi scolastici della frazione per garantire maggiore sicurezza ai cittadini ed ai bambini che si recano a scuola"- spiega l’amministrazione comunale-. Il progetto definitivo, redatto dall’Ufficio tecnico comunale, è stato approvato in questi giorni e quindi è già iniziato il conto alla rovescia per la realizzazione di questo percorso in grado di tutelare i pedoni.