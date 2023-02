Il Pd vota il segretario nazionale e regionale

Conto alla rovescia per le Primarie del Pd, che domenica dalle 8 alle 20 vedranno aperti in provincia 96 seggi, 12 dei quali a Siena, per un totale di circa 4mila iscritti. La sfida che si consuma è doppia: da una parte si vota al ballottaggio tra Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, e la parlamentare europea Elly Schlein per la Segreteria nazionale del partito; dall’altra verrà distribuita la scheda per il nuovo segreteria regionale. In lizza ci sono il parlamentare Emiliano Fossi, collegato alla mozione Schlein, e la consigliera regionale Valentina Mercanti. Fossi sta dedicando questi ultimi giorni di campagna elettorale alla provincia di Siena: mercoledì ha incontrato iscritti e simpatizzanti all’Auditorium della Lizza, partecipando poi a incontri con le Rsu di Whirlpool e della Cristalleria Calp di Colle Val d’Elsa. Oggi sarà invece ad Abbadia San Salvatore e a Chiusi Scalo.

La Mercanti, collegata alla mozione Bonaccini, nei giorni scorsi è stata in visita a Badesse dove ha incontrato iscritti e simpatizzanti alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani. Il tutto, mentre ieri sera a Monteroni d’Arbia arrivava il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ospite del Comitato per Bonaccini guidato dal sindaco Gabriele Berni. Visto che in provincia di Siena la mozione Schlein ha vinto per 25 voti su quella di Bonaccini, è verosimile che si profilerà un testa a testa anche nel ballottaggio di domenica. Da regolamento delle Primarie, nulla vieta il voto disgiunto tra candidati alla segreteria nazionale e candidati alla segreteria toscana, quindi la partita è completamente aperta.

C.B.