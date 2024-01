Il Pd riflette: Del Zanna replica a Rossi

Prosegue il dibattito in merito alla candidatura a sindaco nel centrosinistra. Pietro Del Zanna (foto) iscritto al Pd, parte dall’intervento di Francesco Rossi e risponde così: "Condivido la sostanza: ‘Servono figure nuove e popolari, capaci di far crescere una nuova classe dirigente’, ma non ho chiaro come proponi di raggiungere l’obiettivo", afferma Del Zanna. "Poi ti dici convinto - aggiunge - ‘che sarà fatta molto presto anche la riflessione sul nome (…) Ovviamente prima in segreteria, ma anche con la convocazione dell’assemblea. Il nome non può che essere in linea con le valutazioni rispetto ai contenuti: occorre conoscere i risultati dei gruppi di lavoro per far emergere candidato e dirigenza’. Qui, perdonami, mi si confondono un po’ le idee, anche in virtù dei tempi ("Si può arrivare per febbraio, se non prima, a una candidatura frutto di una discussione e di una condivisione"). Il Pd,nazionale si è ‘salvato’ aprendosi. Purtroppo a livello territoriale non sta avvenendo altrettanto (a un anno dalle primarie nessuno ha sentito il bisogno di coinvolgere i partecipanti alle stesse). Ma ci sono i margini - conclude - per aprire un processo partecipato, con una discussione".