Il Pd resta senza segretario. Niente quorum per Leoncini

È stata un’altra serata tesissima, in casa Pd, con l’Unione comunale chiamata a eleggere il segretario a quasi cinque mesi dalla nuova sconfitta elettorale. In quel pomeriggio, nella sede del comitato elettorale di Anna Ferretti, Massimo Roncucci annunciò le inevitabili dimissioni, che peraltro aveva preannunciato anche in caso di vittoria. Ma non sono bastati centocinquanta giorni e un accordo tra alcune delle composite anime del partito, arrivato alla vigilia dell’ultima chiamata utile, per eleggere un segretario. Ieri la conclusione non del tutto inaspettata: Guido Leoncini, unico candidato alla segreteria, non ha raggiunto il quorum dei 45 voti considerati necessari nell’assemblea, la metà più uno cioè degli 89 aventi diritto.

Alla fine Leoncini è rimasto al di sotto delle previsioni (sulla carta era accreditato di 48 consensi, in base ai delegati congressuali) e ha ottenuto il 41 per cento calcolato sui membri dell’assemblea: hanno votato solo in 41, 37 le schede per Leoncini, 4 le bianche. I contrari alla sua elezione non hanno ritirato la scheda, sebbene presenti.

"Non è stata raggiunta la maggioranza degli aventi diritto e quindi non proclamo il segretario", ha chiuso l’assemblea il segretario provinciale Andrea Valenti, che ha guidato questo tormentato percorso. E che per questa interpretazione si è avvalso dei riferimenti allo statuto nazionale.

Ma la partita a tarda ora ancora non era chiusa, perché sulla questione di quale maggioranza fosse necessaria (per Leoncini quella dei votanti) si era dibattuto a lungo alla vigilia, si è continuato ieri sera e proabilmente si continuerà a fare. Si sono confrontati differenti interpretazioni dello statuto regionale, precedenti (compreso quello dell’elezione di Roncucci), scontri su chi avesse e abbia diritto a esprimere la parola finale. Con un paio di certezze. La prima: il Pd resta un partito profondamente spaccato, incapace di superare conflitti in alcuni casi atavici. La seconda: per chi aspira a contrastare il doppio successo elettorale del centrodestra in città, avvitarsi su capziosità regolamentari e arroccarsi su posizioni di retroguardia pare un ottimo viatico per lasciare sempre più campo libero alla maggioranza. Che ringrazia.

Ieri i seggi si sono chiusi alle 23 e dopo una ventina di minuti è arrivato il risultato. A tarda ora non era ancora nota una posizione ufficiale del candidato Leoncini e quindi potrebbe ora aprirsi anche la strada di un ricorso alla commissione di garanzia.

Al netto di questa eventualità, che potrebbe comunque rendere ancora incerta la strada nelle prossime settimane, si apre ora la strada al commissariamento e all’indizione - quando sarà possibile - di un nuovo percorso congressuale. Non quest’anno, perché non ci sono più i tempi, chissà se in primavera prima delle tornate elettorale.

Ha prevalso alla fine, salvo nuovi colpi di scena, la linea che era stata indicata dalla maggioranza che aveva sostenuto Roncucci, favorevole al commissariamento. In quale direzione condurrà questo Pd litigioso, frammentato e incapace di unirsi anche su semplici regole, questo è presto per dirlo.