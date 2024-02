Il Pd ora aspetta il commissario. Valenti: "Unica strada possibile"

Il giorno dopo il pronunciamento della commissione provinciale di garanzia, che ha respinto il ricorso di Guido Leoncini contro la mancata elezione alla guida dell’Unione comunale del capoluogo, il segretario provinciale Andrea Valenti tira un sospiro di sollievo: "Spero che ora l’attività politica possa ripartire a pieno ritmo, nel più breve tempo possibile".

La vicenda si è trascinata a lungo: non si poteva fare diversamente?

"Certo, bastava rispettare le consultazioni, che avevano già dato il risultato che abbiamo oggi. La partita sarebbe stata chiusa a settembre".

Non avrebbe voluto candidatura e ricorsi?

"Tutte le posizioni sono legittime, ma appunto tutte. Ora spero sia finita la fase delle carte bollate, questo dibattito infinito non serve a nessuno".

Cosa si aspetta adesso?

"Preparare la fase congressuale non è semplice, l’obiettivo è un percorso comune. Difficile, ma bisogna provarci".

Però ora arriverà il commissariamento.

"Mi sembra l’unica strada possibile".

Quanto pesa questa situazione conflittuale a Siena?

"Molto, anche se i circoli hanno continuato a lavorare e fare attività. Altra cosa è l’attività del gruppo consiliare, ma è chiaro che un partito comunale senza guida è un partito zoppo".

Lei è finito sotto accusa dai ricorrenti: cosa replica?

"Penso di aver agito per il bene di Siena, mi sono assunto un compito difficile e ho passato mesi a fare consultazioni. Mi ha ferito finire davanti alla commissione di garanzia, anche per i toni dei ricorsi. Ma sono sollevato, ho avuto la conferma di aver agito correttamente".

Il Pd, da partito egemone, è finito quasi ai margini però.

"Ma è ancora il primo partito, esprime persone di qualità anche se è vittima di una narrazione in parte sbagliata sul passato. Ha tutti gli elementi per tornare protagonista".

Che scenari vede per le amministrative?

"Siamo a posto in quasi tutti i Comuni, solo in un caso facciamo le primarie. Vedo più in difficoltà la destra, che stenta da più parti a esprimere le proprie proposte".