Il Pd difende la scelta motivata dal sindaco Zacchei: "La previsione di un’area di sviluppo idea per il futuro"

Il Pd sinalunghese torna a sottolineare positivamente la scelta del Piano strutturale intercomunale della Valdichiana senese. "Ci sono tante idee e progetti che potrebbero concretizzarsi e che vanno oltre il solo confronto dell’ipotesi limitata del discusso polo logistico", si afferma. "Questo continuare a chiamarlo Polo logistico induce molti a parlare di cose che non esistono. In realtà stiamo parlando della previsione di una area di sviluppo produttivo nei pressi di uno dei centri viari tra i più importanti del centro Italia. Adesso è il momento di raggiungere l’obiettivo per avere nei prossimi anni la possibilità di poter parlare di sviluppo e futuro. Siamo concordi sulla necessità che ogni decisione sulle ipotesi di trasformazione dovrà essere concertata con i cittadini per scegliere insieme alla pubblica amministrazione i percorsi più idonei al territorio e all’economia locale".