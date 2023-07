Il Pd da due mesi senza segretario E la scelta slitta almeno a settembre

Come da tormentone abusato, anche il segretario comunale del Pd si farà ’dopo il Palio’. Ampiamente dopo il Palio, con ogni probabilità, perché i due mesi seguiti alla (nuova) batosta elettorale, con contestuali dimissioni di Massimo Roncucci, non sono bastati a far inquadrare un possibile approdo alla tormentata assemblea comunale del Pd.

"Le strade sono solo due – sintetizza il segretario provinciale Andrea Valenti, che sta provando a tirare le fila –. O l’assemblea è in grado, al suo interno, di eleggere una classe dirigente e una segretaria o un segretario che incarnino lo spirito di cambiamento che evidentemente la città ci chiede, oppure prenderemo atto che è necessario un percorso diverso per arrivare a questo obiettivo".

Il "percorso diverso" si traduce con la parola commissariamento, evocata da alcune componenti (la sinistra del partito, per esempio) e rifuggita da altre, che temono un colpo all’autonomia del Pd senese ma anche alla possibilità di poter incidere nelle scelte. Anche di questo si è parlato nell’assemblea alla fine interlocutoria, come le precedenti, dell’altra sera. La rappresentanza basata sul congresso che portò all’elezione di Roncucci è se possibile ancora più frastagliata della geografia originaria, disegnata su quattro candidature per poche centinaia di voti.

Ma gli arroccamenti su posizioni antitetiche per il momento non hanno consegnato una soluzione al partito. "Sono convinto che il Pd di Siena, dopo la sconfitta alle amministrative, che pure l’ha visto affermarsi come primo partito della città, debba sia ricominciare l’attività politica in città che intraprendere un profondo percorso di rinnovamento e cambiamento", afferma Valenti.

Cosa serve? Per Valenti "un cambio di rotta generale, che deve essere condiviso e sensibilità comune. Secondo me è il passo propedeutico e necessario per riallacciare un rapporto serio e profondo con Siena. Per riavvicinare le persone al nostro partito, che troppo spesso sembra logorarsi nella discussione interna a scapito della proiezione esterna".

Temi risentiti mille volte e che però si sono fin qui infranti contro divisioni spesso ataviche, contrapposizioni insanabili non ininfluenti sulle dinamiche delle due sconfitte elettorali alle comunali di Siena. Dove la lotta tra correnti è in certi casi sembrata prevalere sulla ricerca della conquista di Palazzo pubblico. Intanto, per il segretario comunale, se ne riparlerà a settembre. A destra, ovviamente, ringraziano.

