Il Pd contro la vendita della Villa delle terme "Resti bene pubblico"

"In questi giorni è stata pubblicata la manifestazione di interesse da parte dell’Immobiliare Terme per la vendita della Villa della direzione terme: il Pd ribadisce la propria ferma contrarietà a tale operazione". Attraverso un comunicato stampa il partito politico chiancianese si rivolge alla Regione. "La Villa in questione – si legge nella nota – è un bene storico vincolato dalla Soprintendenza e rappresenta, con il Salone Nervi, uno dei pochi asset di pregio nell’area centrale della città e, per tale motivo, deve rimanere nella sfera pubblica. Peraltro, la cifra eventualmente ricavata non sarebbe certo risolutiva delle criticità finanziarie dell’Immobiliare". Non è la prima volta che il Partito democratico chiede alla Regione l’acquisizione di questi due beni.

"Dopo la Villa cosa ci dobbiamo aspettare? Magari una manifestazione per la vendita dello stabilimento Sillene? Per il quale, ci auguriamo non risponda a verità, sembra che la società di gestione non sia più interessata. Per tacitare anche queste voci riteniamo sia venuto il momento che la gestione privata delle Terme renda noto agli operatori economici, ai dipendenti e ai cittadini di Chianciano Terme a cosa è interessata, in quali tempi intende investire, quali asset vuol valorizzare. Il più volte ricordato ’piano industriale’ speriamo possa risorgere come l’araba fenice".

Anna Duchini