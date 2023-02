"La competenza dei professionisti di Oncologia e Radioterapia delle Scotte mi ha allungato la vita. Ringrazio tutti i medici, in particolare Stefania Marsili" scrive un senese raccontando la sua esperienza in ospedale. "Nel 2018 mi sono stati diagnostici tumori al polmone, all’uretere e vescica - ripercorre –. Iniziai così il mio percorso chemioterapico, ad Oncologia alle Scotte, durato 3 anni. All’inizio del terzo anno, alla dottoressa Marsili si unì la dottoressa Pascucci e mi indirizzarono verso la Radioterapia. Prima di iniziare il ciclo di 30 sedute, il dottor Rubino mi informò del rischio di perforazione dell’esofago, ma concordai di effettuarla comunque". Poi i controlli periodici col dottor Martellucci e "pochi giorni fa mi è stato comunicato che il tumore al polmone è in regressione".