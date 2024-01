"Il Pavimento del Duomo è un evento nazionale. Il bando del Museo Civico"

La passione per la teologia e l’arte, il rapporto con Siena, la spinta verso il futuro. Sono i punti chiave dell’intervista a Stefano Di Bello, manager e membro del cda di Opera Laboratori, a ‘Il lato positivo’ (format tv di Canale3 e La Nazione) dei suoi 22 anni all’interno dell’azienda leader in Italia nella gestione di patrimoni culturali. "La visione di Opera Laboratori - ha detto Di Bello - ha portato al volersi confrontare con il mondo esterno, con il territorio, anche al di fuori dei complessi museali, leggendolo, studiandolo e confrontandoci. Siena è un pilastro per noi. La scopertura del pavimento del Duomo si è trasformata in un grande evento, che si colloca al centro del circuito culturale italiano. Dobbiamo andare a comunicare e sollecitare il desiderio di venire a Siena e vedere le sue bellezze. Le visite sono cresciute, delle nostre prenotazioni 2 milioni l’anno sono su Siena".

Cultura, impresa e patrimonio, abbinate attraverso forme sempre più innovative come il Tempio del Brunello a Montalcino, la casa dell’Eroica a Gaiole e la prossima apertura di un museo sulle origini del Chianti. "Ci piace l’idea di un museo contemporaneo che si apra al territorio e vada oltre le opere artistiche. Abbiamo studiato varie soluzioni su quella che potrebbe essere la Galleria Palio, non sono nate interlocuzioni con chi di dovere ma siamo a disposizione. I fatturati di Opera Laboratori, che ha 900 dipendenti, stanno tornando a livelli preCovid, sui 90 milioni, nel 2023 abbiamo addirittura superato quei livelli". Attenzione poi sul 2024.

"Siamo in proroga nella gestione dei servizi del Museo Civico, una fase transitoria. I prossimi mesi saranno decisivi, dovremo confrontarci attraverso un bando pubblico, siamo pronti a continuare la nostra attività. Un museo che racchiude i messaggi universali del Buongoverno del Lorenzetti e della Maestà di Simone Martini. Abbiamo delle idee per la futura del gestione del Museo, che non può prescindere da un’ulteriore coinvolgimento di tutto Palazzo Pubblico e della Piazza del Campo. Siamo pronti a confrontarci e costruire un percorso che colleghi il territorio al prossimo Giubileo".