Il patto tra Scotte e Asl. L’Area vasta diventa la filosofia operativa: "Strategie sartoriali"

La Toscana Sud è stata la prima area vasta ad avviare e rendere operativa la programmazione integrata fra le due Aziende sanitarie presenti, Asl Sud Est e Azienda ospedaliero universitaria senese. Un anno fa, il 20 gennaio 2023, in un Santa Maria della Scala gremito di professionisti, i vertici delle aziende – alla presenza di Estar e della Regione - firmavano e presentavano il documento di programmazione integrata dell’Area Vasta Sudest, ovvero la messa ‘a rete’ del sistema sanitario, che parte sul territorio dai bisogni della gente, soddisfatti poi dagli specialisti in distretti sanitari e ospedali.

In estrema sintesi il Piano vede la collaborazione e scambievole messa a disposizione di professionisti fra Scotte e Asl nell’attività clinico-assistenziale, ma anche in ambito formativo, in modo da intercettare i bisogni di salute e soddisfarli sul posto, come deve fare la medicina di prossimità. Un anno dopo, le due Aziende sanitarie si ritrovano per far il punto sulla programmazione (il rendiconto) e i suoi possibili sviluppi: il nuovo documento di programmazione integrata per il triennio 2024-2026, in continuità con quello del triennio 2023-2025, sarà presentato oggi all’ospedale San Donato di Arezzo, lunedì al Misericordia di Grosseto e arriverà alle Scotte martedì prossimo, con un confronto pubblico dalle 10 presso il centro didattico. E’ dunque solo l’inizio di una sinergia virtuosa che fa della Toscana Sud il modello sanitario regionale.

"Siamo partiti da alcuni contesti, dove abbiamo trovato terreno fertile di collaborazione, poi sono arrivate proposte, progetti di sinergia da altri. Vorremmo ora che questo modo di lavorare interaziendale diventasse il modus operandi comune alle due Aziende", sottolinea il direttore generale del Policlinico Antonio Barretta. Insomma un punto di partenza, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le aree professionali: perché; come sottolinea lo stesso professor Barretta, in tempi in cui "le risorse finanziarie non crescono, si può e si deve fare di più e meglio", con quello che si ha.

"Abbiamo iniziato con alcuni capitoli – aggiunge il direttore generale Asl Antonio D’Urso – e ora andiamo avanti con integrazione sartoriale fra Asl e AouSenese in base alle specialità delle Aziende. Ora mi aspetto una spinta maggiore, un meccanismo di sinergia competitiva fra i professionisti", intenzionati ad immettersi sulla strada imboccata. Martedì prossimo AouSenese e Asl Sud Est presenteranno l’attività ‘a rete’ già espletata, che ha visto la collaborazione fra professionisti in percorsi clinico-assistenziali condivisi dalle due Aziende, a partire da quattro contesti: chirurgia robotica, chirurgia pediatrica, cardiologia interventistica, ematologia. Da oggi a domani, il confronto pubblico – alla presenza ancora dell’Università e della Regione – annuncerà altri contesti sanitari da ‘condividere’: a partire dal governo delle liste di attesa, l’Officina trasfusionale, poi il percorso interaziendale delle cure palliative e quello del trattamento dell’ictus ischemico.

Paola Tomassoni