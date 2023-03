Il pasticciaccio della mensa in via Bandini

Non è antisismica ed è chiusa da almeno due anni, in attesa dei lavori. Questo il rebus della mensa Sallustio Bandini, che il Dsu ha acquistato dal Comune per farne il ristorante degli studenti. La centralissima mensa è stata aperta negli anni ’60; nel 1998 il Dsu, che l’ha in gestione, interrompe il servizio da aprile ad ottobre e avvia la prima ristrutturazione. La linea di distribuzione dei pasti viene rinnovata: nuovo arredamento, piatti in ceramica al posto della plastica, rinnovata la cucina e le attrezzature. Nel gennaio 1999 l’inaugurazione. I due piani superiori fino al 2005 sono frequentati da centinaia id giovani e studenti, qui si trova anche il Centro di informazione e orientamento. Nel 2005 il Centro IO chiude i battenti e il Comune libera tutti gli spazi dei due piani alti. Nel 2014 la svolta: il Dsu acquisisce, per poco meno di 4 milioni, il piano terra e il primo piano del grande immobile di via Bandini, per cui pagava un affitto di 48mila euro l’anno. Il nuovo disegno della mensa prevede la ristrutturazione del palazzo e il raddoppio dei posti a sedere da 220 a 430. Ma dei lavori non c’è traccia e nel 2020, nel silenzio della pandemia, il ristorante universitario viene chiuso.