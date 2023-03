Il pasticciaccio brutto della mensa Ordinanza del sindaco per i lavori

Quando si fa una compravendita immobiliare, il compratore si accerta delle condizioni dell’immobile e il venditore fornisce la documentazione relativa alla conformità strutturale e impiantistica. Ebbene questa prassi deve essere saltata o comunque deve essere stata svolta ’sulla fiducia’ nel 2013, nell’affare messo a segno dal Comune di Siena con la vendita - per 4,5 milioni di euro - all’Azienda regionale Diritto allo Studio dell’immobile di via Sallusto Bandini, sede della mensa centrale universitaria. Perché ora, a dieci anni di distanza, la mensa universitaria non c’è e forse non ci sarà mai.

Tocca infatti al sindaco Luigi De Mossi sbrogliare la matassa - ovvero sanare le mancata messa a norma del palazzo -, con un’ordinanza che consenta i ’necessari’ e inderogabili lavori di messa in sicurezza dell’immobile: solo quest’atto infatti consentirebbe al Dsu di adempiere all’intervento strutturale antisismico, necessario per un palazzo che deve ospitare sotto il suo tetto un servizio pubblico, quello di ristorazione universitaria per migliaia di studenti.

La mensa è stata chiusa due anni fa, proprio per il difetto strutturale: d’allora è partita la trattativa bonaria del Dsu con i tre condomini del piano alto di via Bandini. Che però non sono stati convinti e continuano ad opporsi alla convivenza con lavori e piloni in casa. Per superare l’impasse il direttore generale e quello tecnico del Dsu lunedì si sono rivolti alla direzione Urbanistica del Comune. "Capiamo la necessità della mensa universitaria e siamo disponibili ad aiutare il Dsu, nonostante non siamo responsabili di questa vicenda, risalente alla vendita del 2013 da parte dell’amministrazione Valentini - ripercorre l’assessore all’urbanistica Michele Capitani -. In questo momento aspettiamo la relazione tecnica del Dsu che dimostri la necessità dei lavori ai sensi della normativa 54 del Tuel, ovvero per ragioni di sicurezza urbana. Dopodiché il sindaco farà l’ordinanza di autorizzazione per ’consolidamento antisismico’".

E’ questo l’unico modo per superare l’impasse e consentire al Dsu di recuperare la mensa, investendo i 4 milioni di euro già a budget; che però potrebbero non essere abbastanza per il maxi intervento imprevisto.

"E’ una vicenda dalla quale usciamo tutti sconfitti - conclude l’assessore Capitani -: prima di tutti la passata amministrazione, poi il Dsu e infine i due atenei e gli studenti che non possono usufruire del servizio".

Paola Tomassoni