Il Partito Socialista batte un colpo e va a congresso

Nei prossimi giorni sarà indetto il congresso provinciale del Psi che si terrà entro fine mese, proprio nei giorni in cui, dopo le primarie del centrosinistra, si svilupperà il confronto con chi uscirà vincitore tra Anna Ferretti ed Ernesto Campanini. Il congresso sarà l’occasione per rilanciare l’identità del partito, spiega Giorgio Del Ciondolo, componente della direzione nazionale. "C’è ancora spazio politico all’interno della sinistra riformista per una forza che fa chiaramente riferimento al socialismo europeo e internazionale – spiega Del Ciondolo – e dopo la sconfitta elettorale del 25 settembre c’è ancora più bisogno di riaprire una strada autonoma".

A livello locale la partecipazione al tavolo del centrosinistra non è però culminata nella partecipazione alle primarie, perché? "Perché riteniamo che gli sforzi organizzativi debbano essere tutti concentrati sulle elezioni – afferma Del Ciondolo – e che i cittadini vadano chiamati a esprimere un voto utile. Ci confronteremo comunque con chi vincerà, portando le nostre idee e sottolineando il fallimento dei cinque anni dell’attuale amministrazione".

Dal congresso, sottolinea Del Ciondolo, uscirà anche un messaggio: "Il Partito socialista c’è e ha una chiara collocazione politica. Chi era nel Psi trenta anni fa e poi ha legittimamente fatto altro scelte, non può fregiarsi di un’idea di rappresentanza dell’area socialista. La politica è appartenenza ideale che si trasforma in programmi per la città e per il Paese, non può essere solo personalismo perché questa è la strada che porta al calo verticale della partecipazione dei cittadini agli appuntamenti elettorali".

O.P.