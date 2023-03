Il Parlamento Europeo riconosce i valori alla base de ’L’Eroica’

Bruxelles non è poi così lontana da Gaiole, basta andarci con… vecchie biciclette. Quando nacque, nel 1997, sembrò la pazza idea di un sognatore come Giancarlo Brocci: oggi L’Eroica non è solo riferimento per migliaia di ciclisti di tutto il mondo, ma anche un modello di sport e sviluppo del territorio che ‘sbarca’ al Parlamento Europeo.

Dal 28 al 30 marzo, infatti, L’Eroica sarà a Bruxelles invitata ad incontrare i parlamentari europei e proporre i suoi valori all’Europa: turismo, economia a pedali, sviluppo e nascita d’imprese, tutela del territorio, sostenibilità e recupero dei ritmi di un tempo e di un diverso stile di vita.

"Chiederemo alle istituzioni europee di dar vita ad un gruppo di lavoro europeo per un progetto di tutela definitiva delle nostre strade bianche – spiega Brocci – Un progetto che fornisca agli enti locali senesi strumenti e risorse finanziarie per effettuare gli interventi di manutenzione necessari".