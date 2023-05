Il parcheggio multipiano nelle mani del Comune

Così come è avvenuto per le due aree vuote ai lati della ex stazione ferroviaria di piazza Arnolfo di Cambio, anche il sottostante parcheggio multipiano interrato di via Bilenchi (140 posti macchina, 12 posti moto e 16 box auto) è diventato proprietà del Comune di Colle, che intende realizzare un nuovo collegamento diretto del parcheggio con la piazza proprio su una delle due aree. L’amministrazione comunale ha, infatti, ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato al fallimento della Colle Promozione Spa, proprietaria della struttura, per l’acquisizione diretta del parcheggio dalla curatela fallimentare.