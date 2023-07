Il parcheggio è tornato dormitorio Ordinanza anti bivacco del sindaco

di Orlando Pacchiani

Il timore che allo spostamento dei pakistani a Montalbuccio, dove finalmente sono ospitati in una situazione dignitosa, potessero seguire nuovi accampamenti in luoghi pubblici, era chiaramente presente nelle sedi istituzionali. Ma il fatto che a nemmeno 24 ore dall’apertura delle stanze dell’ex scuola, tornassero i giacigli al parcheggio Il Duomo, ha anticipato i tempi del nuovo problema. E così ieri, di fronte alla presenza di altri pakistani nei piani del parcheggio, il sindaco Nicoletta Fabio ha firmato un’ordinanza urgente antibivacco, con scadenza 30 settembre, che prevede la possibilità di accertamenti anche attraverso le telecamere di videosorveglianza per le conseguenze di legge. Un provvedimento in coda allo sforzo del Comune, pubblicamente riconosciuto anche dal prefetto Pirrera, per dare un alloggio ai migranti. Ma se questa è la soluzione fornita grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni e delle associazioni coinvolte, per Palazzo pubblico bisogna allora impedire che si verifichino di nuovo quelle situazioni di dormitori improvvisati, pur nella consapevolezza che il problema è enorme e non di facile soluzione.

"Rispetto delle persone – sottolineano l’assessore alla sicurezza Enrico Tucci, alla sanità Giuseppe Giordano, al decoro Barbara Magi e ai servizi sociali Micaela Papi – e rispetto delle regole: così l’amministrazione comunale si sta muovendo, come dimostrato con la messa a disposizione della ex scuola di Montalbuccio". Ma "alla base di una convivenza civile – aggiungono gli assessori – servono atti a prevenire e contrastare azioni e comportamenti che compromettono il decoro urbano, la vivibilità o ledono le norme sociali o di costume".

Nell’ordinanza del sindaco Fabio si ricorda che "le istituzioni cittadine, la Curia e le associazioni di volontariato hanno già attivato un’azione coordinata per evitare, o comunque limitare al massimo, tale forma di degrado, assistere i migranti in stato di bisogno e accelerare il rilascio della necessaria documentazione a coloro che raggiungono e sostano sul territorio cittadino". E soprattutto si è arrivati in poco tempo a fornire un alloggio, con assistenza e anche il servizio di trasporto per recarsi in questura. Ma se da subito si torna al parcheggio-dormitorio, il valore di quella misura rischia di essere compromesso.