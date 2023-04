Il paradosso di una città piena e negozi chiusi

Pino Di Blasio

Le vacanze di Pasqua stanno contribuendo a rivitalizzare la città e la provincia, con frotte di turisti che affollano alberghi, ristoranti e agriturismi in questi giorni di Settimana Santa. Producendo un effetto da ’Fata Morgana’, una foschia aurea all’orizzonte che copre terre altrimenti desolate o pericolose. Per scacciare facili illusioni che potrebbero essere agitate dai candidati sindaco, il paradosso del quasi tutto esaurito cozza in modo veemente con la litania degli spazi vuoti, dei negozi chiusi nelle vie una volta più appetibili per il commercio nel centro storico. Il censimento delle attività cessate è conseguenza diretta sia di un tasso di natalità tendente allo zero, sia del calo di studenti all’università. Tutto si tiene, sarà uno dei temi caldi della campagna.