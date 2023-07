’Il paradiso è sempre altrove’ in Piazza Castelli

A San Gusmè va in scena ‘Il Paradiso è sempre altrove’. Continuano a Castelnuovo Berardenga, Castellina in Chianti e Gaiole in Chianti, con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacoli onlus, gli eventi del Chianti Festival, che oggi e domani alle 21.30 fa tappa in Piazza Castelli con lo spettacolo nato dalla collaborazione italo-tedesco tra il teatro St. Pauli di Amburgo e il Teatro Vittorio Alfieri. Terzo progetto del ‘Teatro della Memoria’ che dal 2014 vede salire sul palco attori professionisti italiani e tedeschi, insieme a un gruppo di attori dilettanti per recitare insieme pagine drammatiche della storia. A salire sul palco saranno Adriana Altaras, Daniela Morozzi, Gianni Ferreri, Anna Meacci, Peter Franke e Stefano Santomauro che si esibiranno insieme agli attori della Compagnia del Bruscello. La regia vanta firme celebri del cinema e del teatro, come il regista Ulrich Waller, Dania Hohmann e Matteo Marsan.