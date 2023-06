Il pallone oltre le sbarre Bambini e adulti giocano a calcio dentro il carcere

Bambini e adulti giocano a calcio in istituti penitenziari. Un piccolo match di pallone è un qualcosa di ’ordinario’ nella quotidianità di una famiglia. Ma non sempre è così, quando un genitore conosce la detenzione. Ecco che allora entrano in campo i piccoli a mettere in evidenza il valore dello ’stare insieme’, grazie a un campetto capace di diventare un luogo simbolo della socializzazione e della vicinanza da conservare negli affetti. A Poggibonsi gli atleti virtussini hanno offerto il loro contributo al progetto denominato "La partita con mamma e papà", settima edizione di un appuntamento nazionale che fa parte della annuale iniziativa ’Carceri aperte’ e che si lega a "Non un mio crimine, ma una mia condanna", campagna dalla valenza europea. Diciotto baby calciatori tra i dieci e i dodici anni del sodalizio di via dei Cipressi a Poggibonsi, insieme con gli allenatori Marco Montefiori e Antonio Muccioli, hanno fornito un ottimo apporto, dando vita a un incontro con i detenuti, quindici, del carcere di Ranza a San Gimignano. Tutto in una giornata dai significativi riscontri nel quadro della sensibilizzazione sulla delicata tematica. Creato e organizzato dall’Associazione Bambini senza sbarre Ets, in collaborazione con il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, l’annuale programma si propone di "portare in primo piano il problema dei pregiudizi di cui spesso sono vittime i 100mila bambini in Italia (2,2 milioni in Europa) che hanno i genitori in carcere e che per questo si ritrovano emarginati".

Quali gli esiti della giornata? "Un’esperienza emozionante – affermano i tecnici della Virtus Biancoazzurra – grazie a un coinvolgimento dei ragazzi inaspettato, tra pratica sportiva e sociale. Dopo gli allenamenti, si è svolta una partitella nella quale si sono cimentati genitori e figli". La Casa di Reclusione di Ranza in tutte le sue componenti, dalla Direzione alla Polizia penitenziaria, dà il suo apporto al nobile scopo, aderendo alla manifestazione che raggruppa più generazioni. Una gara che ha come obiettivo anche mantenere il legame tra bambino e genitore detenuto: un diritto sancito dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Paolo Bartalini