Il Palio serve anche a tessere nuovi rapporti

Pino Di Blasio

In passato era usato come occasione diplomatica di alto livello, oggi il Palio è un po’ declassato nella gerarchia delle relazioni politiche, finanziarie e sociali che le istituzioni senesi vogliono tessere. E’ stato come un flashback, però, vedere in occasione del Palio di Provenzano, l’ad di Banca Mps, Luigi Lovaglio, assistere alla provaccia assieme al ceo e direttore generale di Poste Italiane, Matteo Del Fante. Che poi ha anche assistito al Palio dalle trifore di Palazzo Sansedoni. Ora, la suggestione di un’integrazione-alleanza-fusione-o altro tra Monte dei Paschi e Poste, è vecchia almeno di 10 anni. Scartata nel 2016, perché aiuto di Stato e nel 2021, per il tentativo Orcel-UniCredit. Ora che forma potrebbe avere? Ah, saperlo.