"Il Palio patrimonio culturale dell’Italia" La prima fase dell’iter in dirittura d’arrivo

di Laura Valdesi SIENA "Il materiale è pronto. Abbiamo quello che serve per avviare il procedimento, comunicando al Magistrato e alle Contrade l’avvio. Da quel momento ci sono 180 giorni per formulare osservazioni. Se non arriveranno si farà la dichiarazione di interesse culturale. Se effettuata entro fine marzo, si terminerà l’iter a settembre". Musica per le orecchie dei senesi le parole del direttore dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale Leandro Ventura. Lo sono ancora di più quelle di Alessia Villanucci, funzionaria dell’Istituto: "La dichiarazione di interesse culturale è solo il punto di arrivo di una prima fase del progetto che riguarda la tutela delle testimonianze immateriali del Palio che sarà oggetto di un’azione di salvaguardia più ampia relativa alla vitalità delle Contrade e alla Festa vissuta tutto l’anno". Quello insomma che tutti i senesi si attendevano. "Un momento importante perché il confronto con il Magistrato e i priori è fondamentale in quanto stiamo lavorando al progetto di dichiarazione culturale di alcuni elementi del Palio proprio in collaborazione con le Contrade. Che hanno partecipato e condiviso le loro scelte con l’obiettivo di indicare alcuni elementi significativi e riconoscibili in cui possono identificarsi. Parleremo con le Contrade proprio per chiudere il passaggio, gli oggetti...